Od początku 2026 roku z tymczasowo okupowanego Oleszoka w obwodzie chersońskim oraz z terenów przylegających do miasta udało się ewakuować około 100 dzieci.

Główna prawniczka organizacji, Myrosława Charczenko, poinformowała, że po faktycznym odcięciu Oleszok w wyniku zaminowania dróg z miasta ewakuowano czworo dzieci.

Jak podała, ostatni transport dzieci z Oleszok miał miejsce 19 września 2026 roku. Obecnie w mieście może przebywać około 30–50 dzieci. Część z nich udało się zidentyfikować, jednak rodzice nie zawsze zgłaszają obecność dzieci z powodu strachu.

W organizacji Save Ukraine zaznaczono, że po ewakuacji dzieci często znajdują się w stanie silnego wyczerpania fizycznego z powodu długotrwałego niedożywienia. Potrzebują one opieki medycznej oraz stopniowego przywracania prawidłowego odżywiania.

Po powrocie na terytorium kontrolowane przez Ukrainę organizacja zapewnia dzieciom bezpieczne miejsce zamieszkania, pomaga w odtworzeniu dokumentów, uzyskaniu świadczeń i niezbędnych statusów, a także zapewnia wsparcie psychologiczne.

Ponadto, według danych Save Ukraine, niektóre dzieci przez lata praktycznie nie opuszczały własnych domów ani podwórek, a część z nich mieszkała w piwnicach.

Informację tę przekazała organizacja Save Ukraine w komentarzu dla Suspilne.

Żołnierze Gwardii Narodowej dostarczyli dzieciom w okupowanych Oleszkach ponad 600 kg pomocy.

Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec odbył spotkanie online z rosyjską rzeczniczką praw obywatelskich Janą Lantratową. Podczas rozmowy strony omówiły szczegóły misji humanitarnej w Oleszkach, które zostały wcześniej uzgodnione.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Ukraina wprowadzi zawieszenie ognia w wyznaczonym rejonie tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim od godziny 03:00 27 października czasu kijowskiego. Jest to konieczne do przeprowadzenia operacji humanitarnej w mieście. Wojsko oświadczyło, że dołoży wszelkich starań, aby pomóc mieszkańcom Oleszok i zapewnić im bezpieczeństwo.

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