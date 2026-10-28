Из оккупированных Олешек с начала года эвакуировали около 100 детей

С начала 2026 года из временно оккупированных Олешек в Херсонской области и прилегающих к городу территорий удалось вывезти около 100 детей.

Главный юрист организации Мирослава Харченко рассказала, что после фактической блокировки Олешек из-за минирования дорог из города эвакуировали четырёх детей.

По её словам, в последний раз детей вывозили из Олешек 19 сентября 2026 года. Сейчас в городе могут оставаться около 30–50 детей. Часть из них удалось идентифицировать, однако родители не всегда сообщают о детях из-за страха.

В Save Ukraine отметили, что после эвакуации дети часто находятся в состоянии сильного физического истощения из-за длительного недоедания. Они нуждаются в медицинском наблюдении и постепенном восстановлении питания.

После возвращения на подконтрольную Украине территорию организация обеспечивает детям безопасное место проживания, помогает восстановить документы, оформить выплаты и необходимые статусы, а также оказывает психологическую поддержку.

Кроме того, по данным Save Ukraine, некоторые дети годами практически не выходили из своих домов или дворов, а часть из них жила в подвалах.

Об этом сообщили в Save Ukraine в комментарии для «Суспильного».

Нацгвардейцы доставили детям в оккупированные Олешки более 600 кг помощи.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. В ходе беседы стороны обсудили детали гуманитарной миссии в Олешках, которые предварительно уже были согласованы.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина введет прекращение огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции в городе. Военные заявили, что приложат все возможные усилия, чтобы помочь жителям Олешек и обеспечить их безопасность.

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