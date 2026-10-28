З окупованих Олешок від початку року евакуювали близько 100 дітей

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Від початку 2026 року з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та прилеглих до міста територій вдалося вивезти близько 100 дітей.

Головна юристка організації Мирослава Харченко розповіла, що після фактичного блокування Олешок через мінування доріг із міста евакуювали чотирьох дітей.

За її словами, востаннє дітей вивозили з Олешок 19 вересня 2026 року. Нині в місті можуть залишатися близько 30–50 дітей. Частину з них вдалося ідентифікувати, однак батьки не завжди повідомляють про дітей через страх.

У Save Ukraine зазначили, що після евакуації діти часто перебувають у стані сильного фізичного виснаження через тривале недоїдання. Вони потребують медичного нагляду та поступового відновлення харчування.

Після повернення на підконтрольну Україні територію організація забезпечує дітям безпечне місце проживання, допомагає відновити документи, оформити виплати й необхідні статуси, а також надає психологічну підтримку.

Крім того, за даними Save Ukraine, деякі діти роками майже не залишали власних будинків або подвір’їв, а частина з них жила в підвалах.

Про це повідомили в Save Ukraine у коментарі Суспільному.

Нацгвардійці доправили дітям в окуповані Олешки понад 600 кг допомоги.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч із російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Під час розмови сторони обговорили деталі гуманітарної місії в Олешках, які попередньо вже були узгоджені.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна запровадить припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області з 03:00 27 жовтня за київським часом. Це необхідно для проведення гуманітарної операції в місті. Військові заявили, що докладуть усіх можливих зусиль, аби допомогти мешканцям Олешок і забезпечити їхню безпеку.

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