自2026年初以来，已成功从赫尔松州遭临时占领的奥列什科市及其周边地区撤离了约100名儿童。

该组织首席法律顾问米罗斯拉瓦·哈尔琴科表示，在奥列什基因道路被布雷而事实上被封锁后，共有4名儿童从该市撤离。

据她介绍，最近一次从奥列什基撤离儿童是在2026年9月19日。目前该市可能仍有约30至50名儿童滞留。其中部分儿童的身份已得到确认，但家长出于恐惧，并不总是会报告孩子的下落。

“Save Ukraine”组织指出，撤离后的儿童往往因长期营养不良而处于严重身体虚弱的状态。他们需要医疗监护和循序渐进的营养恢复。

在返回乌克兰控制区后，该组织为孩子们提供安全的居住场所，协助补办证件、办理补助金和必要身份登记，并提供心理支持。

此外，据“拯救乌克兰”组织称，有些孩子多年来几乎没离开过自己的家或院子，其中一部分人甚至一直住在地下室里。

Save Ukraine组织在接受“公共电视台”采访时透露了这一情况。

国民卫队向被占领的奥列什基地区的儿童运送了超过600公斤的救援物资。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨与俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃举行了线上会晤。会谈中，双方讨论了此前已达成一致的奥列什基人道主义任务的具体细节。

乌克兰武装部队总参谋部宣布，乌克兰将于基辅时间10月27日03:00起，在赫尔松州暂时被占领的奥列什基市指定区域实施停火。此举旨在为该市开展人道主义行动创造条件。 军方表示，将尽一切可能协助奥列什基居民并保障其安全。

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