三家乌克兰组织——“Razom for Ukraine”、“American Coalition for Ukraine”和“Nova Ukraine”——在美国《纽约邮报》上刊登了一则广告，呼吁华盛顿加强对俄罗斯的施压，而非对乌克兰施压。

广告中引用了美国总统特使史蒂夫·维特科夫致弗拉基米尔·普京的话：“您是一位人道主义者，先生，我为此向您致敬。”

与此同时，声明作者还提到了俄罗斯对扎波罗热一栋居民楼的袭击，据广告中引用的数据，此次袭击造成17人死亡。遇难者中包括一名母亲和她的孩子，两人当时正手牵着手。

该公开信发布之际，赫尔松州临时被占领的奥列什基地区正在进行疏散行动。 乌克兰各组织呼吁美国当局正视俄罗斯对乌克兰平民死亡所负的责任，并将外交压力首先施加于莫斯科。

记者奥斯塔普·亚里什报道了此次广告活动。

来源：奥斯塔普·亚里什（Facebook）。

欧洲各国将不参加定于下个月举行的美国、乌克兰与俄罗斯之间的三方技术谈判。普京助手尤里·乌沙科夫于10月28日发表了这一声明。

此前，俄罗斯独裁者普京的助手尤里·乌沙科夫曾表示，计划于11月上半月在阿布扎比举行由乌克兰、美国和俄罗斯三方参与的乌克兰战争解决谈判。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京关于同意恢复与乌克兰和平谈判的声明，尚不能保证谈判会真正举行。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，对任何接触的结果进行评估，必须以会谈结束后的结果为准，而不是在会谈开始之前。

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