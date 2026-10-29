Украинские организации призвали США усилить давление на РФ из-за рекламы в New York Post

Три украинские организации — Razom for Ukraine, American Coalition for Ukraine и Nova Ukraine — разместили в американской газете New York Post рекламное обращение с призывом к Вашингтону усилить давление на Россию, а не на Украину.

В рекламе процитировали слова специального посланника президента США Стива Виткоффа, обращенные к Владимиру Путину: «Вы гуманист, сэр, и я выражаю вам уважение за это».

Рядом авторы обращения напомнили о российском ударе по жилому дому в Запорожье, в результате которого, согласно приведенным в рекламе данным, погибли 17 человек. Среди жертв были мать и ребенок, которые держались за руки.

Обращение появилось на фоне эвакуационной операции в Олешках на временно оккупированной части Херсонской области. Украинские организации призвали американские власти учитывать ответственность России за гибель гражданских украинцев и направлять дипломатическое давление в первую очередь на Москву.

О рекламной кампании сообщил журналист Остап Яриш.

Источник: Остап Яриш (Facebook).

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной еще не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

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