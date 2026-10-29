Trzy ukraińskie organizacje — Razom for Ukraine, American Coalition for Ukraine oraz Nova Ukraine — opublikowały w amerykańskiej gazecie „New York Post” ogłoszenie reklamowe, w którym wzywają Waszyngton do zwiększenia presji na Rosję, a nie na Ukrainę.

W ogłoszeniu zacytowano słowa specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve’a Witkofa, skierowane do Władimira Putina: „Jest pan humanistą, proszę pana, i składam panu za to wyrazy szacunku”.

Obok tego autorzy apelu przypomnieli o rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Zaporożu, w wyniku którego – zgodnie z danymi podanymi w ogłoszeniu – zginęło 17 osób. Wśród ofiar znalazła się matka z dzieckiem, które trzymały się za ręce.

Apel pojawił się w kontekście operacji ewakuacyjnej w Oleszkach, na tymczasowo okupowanej części obwodu chersońskiego. Ukraińskie organizacje wezwały władze amerykańskie do uwzględnienia odpowiedzialności Rosji za śmierć cywilów ukraińskich oraz do skierowania presji dyplomatycznej przede wszystkim na Moskwę.

O kampanii reklamowej poinformował dziennikarz Ostap Jarysz.

Źródło: Ostap Jarysz (Facebook).

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Federacją Rosyjską, zaplanowanych na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

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