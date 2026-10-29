俄罗斯因遭遇大规模无人机袭击，取消并延误了400多趟航班

10月29日，在俄罗斯各地区遭遇大规模无人机袭击的背景下，莫斯科、圣彼得堡和乌法等地的机场共有超过400个航班被延误或取消。

据Baza统计，谢列梅捷沃机场有149个航班延误，另有5个航班被取消；伏努科沃机场有137个航班延误；多莫杰多沃机场有42个航班延误，其中1个航班被取消。 圣彼得堡普尔科沃机场取消了6个航班，延误了57个航班。此外，该机场还接收了16架原定飞往备用机场的飞机。

据俄罗斯国防部消息，当晚及次日清晨，俄罗斯防空部队据称在该国18个地区及莫斯科上空拦截了1214架无人机。 彭博社指出，这是自全面战争爆发以来，俄罗斯当局报告单夜拦截的无人机数量最多的一次。

莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁表示，从10月28日晚至10月29日早晨，共有613架无人机飞向首都及周边地区，其中231架据称在接近城市时被击落。

10月28日夜间，俄罗斯多个地区报告发生爆炸和火灾。特别是图拉州称“阿佐特”化工厂遭到袭击并引发火灾。莫斯科各机场已实施运营限制。

需要指出的是，无人机袭击了俄罗斯图拉州的“阿佐特”化工厂。

与此同时，利佩茨克市传出爆炸声，据报机场附近发生火灾。

10月27日，在普京出席的莫斯科天然气出口国论坛（GECF）期间，侵略国的防空部队在俄罗斯首都上空击落了至少16架无人机。

关注我们在