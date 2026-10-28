Відео: У Росії вночі лунали вибухи та горіли заводи, аеропорти Москви обмежили роботу

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У ніч проти 28 жовтня в кількох регіонах Росії повідомляли про вибухи та пожежі. Зокрема, у Тульській області заявили про атаку на хімічний завод «Азот», де спалахнула пожежа. Аеропорти Москви запровадили обмеження на роботу.

У ніч проти 28 жовтня низка регіонів Росії опинилася під атакою безпілотників та загрозою ракетних ударів. Повідомляється про ураження хімічного заводу «Азот» у Тульській області, пожежу поблизу металургійного комбінату в Липецьку та вибухи у Воронезькій і Бєлгородській областях. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його інформацією, у Новомосковську Тульської області було атаковано хімічний завод «Азот», після чого на території підприємства виникла пожежа.

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Завод входить до групи «ЄвроХім» та виробляє аміак, аміачну селітру, карбамід і метанол. За даними Служби зовнішньої розвідки України, підприємство постачало азотну кислоту заводу імені Свердлова в Дзержинську, який спеціалізується на виробництві вибухових речовин.

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У Липецьку, за попередніми повідомленнями, зафіксували пожежу в районі Новолипецького металургійного комбінату. Її причиною могла стати робота протиповітряної оборони або падіння повітряного об’єкта.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу ППО. Також надходила непідтверджена інформація про можливі влучання й пожежу поблизу аеродрому.

У Воронежі протягом ночі повідомляли про потужний вибух, а в області двічі оголошували ракетну небезпеку. Загрозу атак безпілотників фіксували також у Борисоглібську та Кантемирівському районі.

У Бєлгородській області неодноразово оголошували повітряну тривогу, а місцеві джерела повідомили про вибух у самому Бєлгороді.

Водночас у Москві Росавіація запровадила часткові обмеження на роботу аеропортів Внуково, Домодєдово та Жуковський. Приймання й відправлення літаків здійснювалися лише за погодженням із відповідними органами.

Загалом ракетну небезпеку протягом ночі оголошували щонайменше у семи російських областях, зокрема Тульській, Липецькій, Воронезькій, Тамбовській, Калузькій, Орловській та Брянській. Загрозу атак БПЛА також фіксували в Курській і Рязанській областях.

Джерело: Андрющенко Time

Нагадаємо, дрони атакували хімічний завод Азот у Тульській області Росії.

Тим часом у Липецьку пролунали вибухи, повідомляють про пожежу біля аеродрому.

Під час Форуму країн-експортерів газу (ФСЕГ) у Москві 27 жовтня за участі путіна сили протиповітряної оборони країни-агресорки збили над столицею рф щонайменше 16 безпілотників.

Підрозділи Сил оборони України протягом 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня завдали успішних ударів по військових об'єктах російських окупантів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях.

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