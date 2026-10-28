视频：俄罗斯夜间传出爆炸声，工厂起火，莫斯科各机场限制运营

10月28日凌晨，俄罗斯多个地区报告发生爆炸和火灾。其中，图拉州称“阿佐特”化工厂遭到袭击，并引发火灾。莫斯科各机场已实施运营限制。

10月28日凌晨，俄罗斯多个地区遭到无人机袭击，并面临导弹打击的威胁。 据报道，图拉州的“阿佐特”化工厂遭到袭击，利佩茨克市一家冶金联合企业附近发生火灾，沃罗涅日州和别尔哥罗德州也发生了爆炸。 “占领研究”中心负责人彼得·安德鲁什琴科通报了这一情况。

据他透露，图拉州新莫斯科斯克市的“阿佐特”化工厂遭到袭击，随后厂区内发生火灾。

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该工厂隶属于“欧罗化工”集团，主要生产氨、硝酸铵、尿素和甲醇。 据乌克兰对外情报局消息，该企业曾向位于捷尔任斯克的斯维尔德洛夫工厂供应硝酸，该工厂专门生产爆炸物。

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据初步报道，利佩茨克市新利佩茨克冶金联合企业附近发生火灾。起火原因可能是防空系统运作或飞行器坠落所致。

当地居民报告称听到了爆炸声并目击了防空系统运作。此外，还有未经证实的消息称，机场附近可能遭到袭击并引发火灾。

沃罗涅日市当晚传出强烈爆炸声，该州两次发布导弹警报。博里索格利布斯克和坎特米罗夫斯基区也记录到了无人机袭击的威胁。

别尔哥罗德州多次发布空中警报，当地消息来源称别尔哥罗德市中心发生爆炸。

与此同时，在莫斯科，俄罗斯民航局对伏努科沃、多莫杰多沃和茹科夫斯基机场的运营实施了部分限制。飞机的起降必须经相关机构批准后方可进行。

总体而言，当晚至少有七个俄罗斯州发布了导弹威胁警报，包括图拉州、利佩茨克州、沃罗涅日州、坦波夫州、卡卢加州、奥廖尔州和布良斯克州。 库尔斯克州和梁赞州也记录到了无人机袭击的威胁。

来源：安德鲁申科 Time

需要指出的是，无人机曾袭击了俄罗斯图拉州的“阿佐特”化工厂。

与此同时，利佩茨克市传出爆炸声，据报机场附近发生火灾。

10月27日，在普京出席的莫斯科天然气出口国论坛（GECF）期间，侵略国的防空部队在俄罗斯首都上空击落了至少16架无人机。

10月26日及27日凌晨，乌克兰国防军部队对卢甘斯克、顿涅茨克和扎波罗热州的俄罗斯占领军军事设施实施了成功打击。

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