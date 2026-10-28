Видео: В России ночью раздавались взрывы и горели заводы, аэропорты Москвы ограничили работу

В ночь на 28 октября в нескольких регионах России сообщалось о взрывах и пожарах. В частности, в Тульской области заявили о нападении на химический завод «Азот», где вспыхнул пожар. Аэропорты Москвы ввели ограничения на работу.

В ночь на 28 октября ряд регионов России подвергся атаке беспилотников и угрозе ракетных ударов. Сообщается о поражении химического завода «Азот» в Тульской области, пожаре вблизи металлургического комбината в Липецке и взрывах в Воронежской и Белгородской областях. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его информации, в Новомосковске Тульской области был атакован химический завод «Азот», после чего на территории предприятия возник пожар.

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Завод входит в группу «ЕвроХим» и производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид и метанол. По данным Службы внешней разведки Украины, предприятие поставляло азотную кислоту на завод имени Свердлова в Дзержинске, который специализируется на производстве взрывчатых веществ.

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В Липецке, по предварительным сообщениям, зафиксирован пожар в районе Новолипецкого металлургического комбината. Его причиной могла стать работа противовоздушной обороны или падение летательного объекта.

Местные жители сообщали о взрывах и работе ПВО. Также поступала неподтверждённая информация о возможных попаданиях и пожаре вблизи аэродрома.

В Воронеже в течение ночи сообщали о мощном взрыве, а в области дважды объявляли ракетную тревогу. Угрозу атак беспилотников фиксировали также в Борисоглебске и Кантемировском районе.

В Белгородской области неоднократно объявляли воздушную тревогу, а местные источники сообщили о взрыве в самом Белгороде.

В то же время в Москве Росавиация ввела частичные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Прием и отправка самолетов осуществлялись только по согласованию с соответствующими органами.

В целом ракетная угроза в течение ночи объявлялась как минимум в семи российских областях, в частности в Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Калужской, Орловской и Брянской. Угрозу атак БПЛА также фиксировали в Курской и Рязанской областях.

Источник: Андрющенко Time

Напомним, дроны атаковали химический завод «Азот» в Тульской области России.

Тем временем в Липецке раздались взрывы, сообщают о пожаре возле аэродрома.

Во время Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября с участием Путина силы противовоздушной обороны страны-агрессора сбили над столицей РФ не менее 16 беспилотников.

Подразделения Сил обороны Украины в течение 26 октября и в ночь на 27 октября нанесли успешные удары по военным объектам российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

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