W nocy z 27 na 28 października w kilku regionach Rosji odnotowano wybuchy i pożary. W szczególności w obwodzie tułskim poinformowano o ataku na zakład chemiczny „Azot”, gdzie wybuchł pożar. Lotniska w Moskwie wprowadziły ograniczenia w funkcjonowaniu.

W nocy z 28 października szereg regionów Rosji znalazło się pod ostrzałem dronów i zagrożeniem atakami rakietowymi. Doniesiono o zniszczeniu zakładu chemicznego „Azot” w obwodzie tułskim, pożarze w pobliżu kombinatu metalurgicznego w Lipiecku oraz wybuchach w obwodach woroneżskim i biełgorodzkim. Informacje te przekazał kierownik Centrum Badań nad Okupacją Piotr Andriuszczenko.

Według jego informacji w Nowomoskowsku w obwodzie tulskim zaatakowano zakład chemiczny „Azot”, po czym na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar.

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Zakład należy do grupy „EuroChem” i produkuje amoniak, saletrę amonową, karbamid oraz metanol. Według danych Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy przedsiębiorstwo dostarczało kwas azotowy do zakładu im. Swerdlowa w Dzerżinsku, który specjalizuje się w produkcji materiałów wybuchowych.

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W Lipiecku, według wstępnych doniesień, odnotowano pożar w rejonie kombinatu metalurgicznego w Nowolipiecku. Jego przyczyną mogła być działalność obrony przeciwlotniczej lub upadek obiektu latającego.

Mieszkańcy zgłaszali wybuchy oraz działanie systemów obrony przeciwlotniczej. Pojawiły się również niepotwierdzone informacje o możliwych trafieniach i pożarze w pobliżu lotniska.

W Woroneżu w nocy odnotowano potężny wybuch, a w obwodzie dwukrotnie ogłoszono alarm rakietowy. Zagrożenie atakami dronów odnotowano również w Borysoglibsku oraz w rejonie Kantemirowskim.

W obwodzie biełgorodzkim wielokrotnie ogłaszano alarm powietrzny, a lokalne źródła poinformowały o wybuchu w samym Biełgorodzie.

Jednocześnie w Moskwie Rosaviacja wprowadziła częściowe ograniczenia w funkcjonowaniu lotnisk Wnukowo, Domodiedowo i Żukowski. Przyjmowanie i odloty samolotów odbywały się wyłącznie po uzgodnieniu z odpowiednimi organami.

Ogółem w ciągu nocy ogłoszono zagrożenie rakietowe w co najmniej siedmiu rosyjskich obwodach, w szczególności w obwodach tulskim, lipieckim, woroneżskim, tambowskim, kałuskim, orłowskim i briańskim. Zagrożenie atakami bezzałogowych statków powietrznych odnotowano również w obwodach kurskim i ryańskim.

Źródło: Andriuszczenko Time

Przypomnijmy, że drony zaatakowały zakład chemiczny Azot w obwodzie tulskim w Rosji.

Tymczasem w Lipiecku rozległy się wybuchy, doniesiono o pożarze w pobliżu lotniska.

Podczas Forum Krajów Eksportujących Gaz (FSEG) w Moskwie 27 października, z udziałem Putina, siły obrony przeciwlotniczej kraju-agresora zestrzeliły nad stolicą RF co najmniej 16 dronów.

W ciągu dnia 26 października oraz w nocy z 26 na 27 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na obiekty wojskowe rosyjskich okupantów w obwodach ługańskim, donieckim i zaporoskim.

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