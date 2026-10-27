Відео: У Липецьку пролунали вибухи, повідомляють про пожежу біля аеродрому

У кількох регіонах Росії оголосили ракетну тривогу. Над Липецьком, за попередніми повідомленнями, працювала протиповітряна оборона по цілях, що рухалися на високій швидкості. Також з’явилася інформація про можливі прильоти та пожежу в районі місцевого аеродрому.

У низці російських регіонів пролунала ракетна тривога. На цьому тлі з’явилися повідомлення про роботу протиповітряної оборони над Липецьком. За попередніми даними, російська ППО намагалася перехопити цілі, які рухалися з високою швидкістю. Водночас інформації про те, скільки саме цілей було виявлено та чи вдалося їх збити, наразі немає.

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Повідомляють про можливі прильоти та пожежу

Окремо з’явилися повідомлення про можливі влучання в районі Липецька. Також надходить попередня інформація про пожежу в напрямку місцевого аеродрому. Наразі ці дані потребують підтвердження. Невідомо, що саме могло спричинити займання та чи пов’язане воно з повідомленнями про роботу ППО.

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Інформації про можливі руйнування, постраждалих або масштаби пожежі поки немає. Так само не уточнюється, чи зазнав пошкоджень сам аеродром. Обставини події з’ясовуються. До появи офіційних повідомлень дані про прильоти та пожежу варто вважати попередніми. Про це повідомляють росЗМІ.

Під час Форуму країн-експортерів газу (ФСЕГ) у Москві 27 жовтня за участі путіна сили протиповітряної оборони країни-агресорки збили над столицею рф щонайменше 16 безпілотників. Через повітряну загрозу та заходи безпеки в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський введено обмеження, що призвело до скасування 29 та затримки 82 авіарейсів, а пасажирські літаки оминають московський авіавузол.

З 27 по 29 жовтня російські власти обмежать доступ до мобільного інтернету в межах Третього транспортного кільця в Москві. У міністерстві цифрового розвитку рф пояснили такі заходи забезпеченням безпеки під час проведення «Форуму країн — експортерів газу» (ФСЕГ) та саміту «росія — Африка», де буде присутнім путін.

У Санкт-Петербурзі раніше стався масштабний збій у роботі мобільного інтернету. Відключення співпало з прибуттям до Петербурга путіна, де він має зустрітися з правителем Малайзії султаном Ібрагімом Ісмаїлом та провести робочі зустрічі з губернаторами Петербурга і Ленобласті.

Прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що обмеження на мобільний інтернет під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), де також був путін, застосували для запобігання загрозам безпеці. Йдеться про загрози з боку України.

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