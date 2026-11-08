Буданов запевнив, що Україна переживе зиму попри удари РФ по енергетиці

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Україна зможе пройти цю зиму, попри наміри Росії завдавати масштабних ударів по критичній інфраструктурі.

За словами Кирила Буданова, російське керівництво розраховує спровокувати невдоволення серед українців, організувати протести та змусити владу поступитися національними інтересами.

Основною метою таких атак є створення додаткового тиску на українське суспільство через проблеми з електроенергією, опаленням та іншими критично важливими послугами. Росія намагається використати складну ситуацію в енергетичній сфері як інструмент впливу на Україну.

Водночас Буданов наголосив, що Україна переживе цю зиму, попри плани противника.

Джерело: YouTube, інтерв'ю Кирила Буданова

З ночі 3 листопада тривала одна з наймасштабніших російських атак на енергетичну інфраструктуру України, що призвело до додаткового ускладнення ситуації в національній енергосистемі.

У ніч проти 7 листопада російські терористичні війська завдали удару по енергетичних об’єктах на Вінниччині. Внаслідок атаки постраждала людина, яку у важкому стані госпіталізували до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків, які надають усю необхідну допомогу.

На півдні Одеської області внаслідок нових російських атак серйозно пошкоджено об’єкт ДТЕК «Одеські електромережі». Через руйнування енергетичного обладнання виникли перебої з електропостачанням.

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