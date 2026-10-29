В России отменили и задержали более 400 авиарейсов из-за массированной атаки дронов

29 октября в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы были задержаны или отменены более 400 рейсов на фоне масштабной атаки беспилотников по российским регионам.

По подсчётам Baza, в Шереметьево задержали 149 рейсов и отменили ещё пять, во Внуково задержки коснулись 137 рейсов, а в Домодедово — 42 рейса, один из которых отменили. В петербургском Пулково отменили шесть рейсов и задержали 57. Также аэропорт принял 16 самолетов, направлявшихся на запасной аэродром.

По данным Минобороны РФ, ночью и утром российская ПВО якобы перехватила 1214 беспилотников над 18 регионами страны и Москвой. Bloomberg отмечает, что это самое большое количество дронов, о перехвате которых российские власти сообщили за одну ночь с начала полномасштабной войны.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера 28 октября до утра 29 октября в направлении столицы и области летели 613 беспилотников, из которых 231 якобы сбили при подлете к городу.

В ночь на 28 октября в нескольких регионах России сообщали о взрывах и пожарах. В частности, в Тульской области заявили об атаке на химический завод «Азот», где вспыхнул пожар. Аэропорты Москвы ввели ограничения на работу.

Напомним, дроны атаковали химический завод «Азот» в Тульской области России.

Тем временем в Липецке раздались взрывы, сообщают о пожаре возле аэродрома.

Во время Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября при участии Путина силы противовоздушной обороны страны-агрессора сбили над столицей РФ не менее 16 беспилотников.

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