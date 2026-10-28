Stany Zjednoczone liczą na osiągnięcie postępów podczas trójstronnych rozmów z Ukrainą i Rosją, które mają się odbyć w Abu Zabi w listopadzie. Wcześniej Waszyngton wiązał udzielenie Ukrainie przyszłych gwarancji bezpieczeństwa z ustępstwami terytorialnymi. Jednak obecnie, według informacji gazety, strona amerykańska zrezygnowała z wywierania presji na Kijów w kwestii terytoriów w przededniu rozmów.

Według rozmówców gazety Stany Zjednoczone i Rosja omawiają potencjalny powrót amerykańskich firm na rosyjski rynek naftowy w ramach szerszych negocjacji dotyczących zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W szczególności przypuszcza się, że po zakończeniu wojny wspólne amerykańsko-rosyjskie przedsięwzięcie może rozpocząć działalność u wybrzeży wyspy Sachalin na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

Według informacji źródeł FT rozważano również zaangażowanie amerykańskich firm w plan wznowienia sprzedaży rosyjskiej ropy do Europy rurociągiem „Druzhba”.

O tym 27 października napisał dziennik „Financial Times”, powołując się na dwa dobrze poinformowane źródła.

Zełenski podał terminy trójstronnego spotkania w Abu Zabi.

Negocjacje między Ukrainą, USA i Rosją mogą odbyć się w Abu Zabi lub w Szwajcarii — podaje Sky News.

Wcześniej wiceprezydent USA Jay D. Vance oświadczył, że Ukraina i Rosja zgodziły się zasiąść do stołu negocjacyjnego, jednak strony nadal mają znaczne rozbieżności co do warunków ewentualnego porozumienia pokojowego.

Rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oświadczył, że jako potencjalne miejsce przeprowadzenia trójstronnych rozmów między USA, Rosją i Ukrainą rozważa się Abu Zabi.

Negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Czytaj nas na