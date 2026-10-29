Siły obrony powietrznej zneutralizowały w ciągu nocy 97 rosyjskich dronów; odnotowano trafienia

Ukraińskie siły obrony powietrznej zneutralizowały 97 ze 112 dronów, którymi rosyjskie wojska atakowały kraj od wieczora 28 października. Jednocześnie odnotowano trafienia dronów bojowych w siedmiu lokalizacjach, a także upadek szczątków zestrzelonych celów w pięciu miejscach.

Od godziny 18:00 w środę, 28 października, rosyjscy najeźdźcy wykorzystali 112 dronów bojowych, w tym drony typu Shahed, „Gerbera” oraz drony-imitatory typu „Parodia”.

W szczególności wróg wystrzelił 40 dronów odrzutowych typu Shahed.

Ataki były przeprowadzane z kierunku rosyjskich miast Orel i Millerowo, a także z tymczasowo okupowanego Doniecka.

Według wstępnych danych Sił Powietrznych, stan na godz. 08:00 w czwartek, 29 października, ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 97 dronów.

Atak powietrzny odpierały siły lotnicze, wojska rakietowe przeciwlotnicze, oddziały walki radioelektronicznej (REB), oddziały systemów bezzałogowych oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Pomimo działania obrony przeciwlotniczej odnotowano trafienia dronów uderzeniowych w siedmiu lokalizacjach. W kolejnych pięciu lokalizacjach spadły szczątki zestrzelonych celów powietrznych.

W momencie opublikowania raportu około siedmiu rosyjskich dronów uderzeniowych pozostawało w przestrzeni powietrznej, a działania bojowe ukraińskiej obrony przeciwlotniczej trwały nadal.

Informację tę podały Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy na Telegramie.

W ciągu 28 października rosyjskie wojska ostrzelały 31 miejscowości w obwodzie sumskim. W wyniku ataków wroga rannych zostało osiem osób, w tym kobiety w wieku 41, 55 i 85 lat. Uszkodzono również budynki mieszkalne, sklep, samochody oraz garaż.

W ciągu ostatnich 24 godzin, według stanu na poranek 29 października, rosyjskie wojska zaatakowały 44 miejscowości w obwodzie zaporoskim, zadając łącznie 849 uderzeń.

Przypomnijmy, że osiem osób ucierpiało w wyniku ataków rosyjskich dronów w obwodzie sumskim

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

Okupanci zaatakowali cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie rówieńskim; jest jedna ofiara śmiertelna.

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