Силы ПВО сбили 97 российских дронов за ночь, есть попадания

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 97 из 112 беспилотников, с помощью которых российские войска атаковали страну с вечера 28 октября. При этом зафиксированы попадания ударных дронов в семи точках, а также падение обломков сбитых целей в пяти местах.

С 18:00 среды, 28 октября, российские захватчики применили 112 ударных беспилотников, среди которых дроны типа Shahed, «Гербера» и беспилотники-имитаторы типа «Пародия».

В частности, враг запустил 40 реактивных беспилотников Shahed.

Атаки осуществлялись с направлений российских городов Орел и Миллерово, а также временно оккупированного Донецка.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 четверга, 29 октября, украинская ПВО сбила или подавила 97 беспилотников.

Отбивали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Несмотря на работу противовоздушной обороны, попадания ударных беспилотников были зафиксированы в семи точках. Еще в пяти точках упали обломки сбитых воздушных целей.

На момент публикации сводки около семи российских ударных беспилотников оставались в воздушном пространстве, а боевая работа украинской ПВО продолжалась.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

В течение 28 октября российские войска обстреляли 31 населённый пункт Сумской области. В результате вражеских атак ранения получили восемь человек, среди них — женщины в возрасте 41, 55 и 85 лет. Также были повреждены жилые дома, магазин, автомобили и гаражное помещение.

За сутки, по состоянию на утро 29 октября, российские войска атаковали 44 населенных пункта Запорожской области, нанеся в общей сложности 849 ударов.

Напомним, восемь человек пострадали в результате атак российских беспилотников в Сумской области

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