В США группа законодателей от обеих партий внесла в Палату представителей законопроект, который должен упростить передачу Украине определенных боеприпасов американского происхождения через Южную Корею и других союзников США. Об этом сообщает Korea Herald.

Механизм предварительного одобрения

Инициативу внес конгрессмен Уильям Китинг вместе с пятью другими законодателями. Документ предлагает внести изменения в Закон о контроле за экспортом вооружений и создать механизм предварительного одобрения передачи третьим сторонам определенных оборонных изделий, первоначально проданных США.

Согласно законопроекту, Южная Корея, государства-члены НАТО, Австралия, Япония, Израиль и Новая Зеландия смогут передавать Украине определенные поставленные США боеприпасы без прохождения части процедур согласования, предусмотренных действующим законодательством.

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Какие боеприпасы охватывает инициатива

В перечень вооружений входят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, дальнобойные артиллерийские снаряды Excalibur, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и управляемые реактивные снаряды GMLRS.

Законопроект обязывает Украину письменно заверить, что она не будет передавать это оружие другому государству или лицу без согласия президента США, если только оно не будет демилитаризовано. Президент США также должен уведомлять определенных лидеров и комитеты Конгресса перед передачей, соответствующей критериям документа.

Инициатива под названием Fast Tracking European Investment in Ukraine's Defense Act также предусматривает поощрение долгосрочных инвестиций союзников и партнеров в оборонно-промышленную базу США и содействие их вкладу в оборону Украины.

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