美国两党一批议员向众议院提出了一项法案，旨在简化通过韩国及其他美国盟友向乌克兰转交特定美国原产弹药的程序。据《韩国先驱报》报道。

预先批准机制

该倡议由国会议员威廉·基廷与另外五名议员共同提出。该文件建议修订《武器出口管制法》，并建立一项机制，对最初由美国出售的特定防务物品向第三方转交进行预先批准。

根据该法案，韩国、北约成员国、澳大利亚、日本、以色列和新西兰将能够向乌克兰转交特定由美国供应的弹药，无需经过现行法律规定的部分审批程序。

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该倡议涵盖哪些弹药

武器清单包括155毫米炮弹、远程Excalibur炮弹、高机动性火箭炮系统HIMARS弹药以及GMLRS制导火箭弹。

该法案要求乌克兰作出书面保证，除非这些武器被去军事化，否则未经美国总统同意，不会将其转交给其他国家或个人。美国总统还必须在符合该文件标准的转交之前通知指定的国会领导人和委员会。

这项名为《快速推进欧洲对乌克兰国防投资法案》的倡议还规定，鼓励盟友和伙伴对美国国防工业基础进行长期投资，并促进其对乌克兰防务的贡献。

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