W USA grupa ustawodawców z obu partii przedstawiła w Izbie Reprezentantów projekt ustawy, który ma uprościć przekazywanie Ukrainie określonej amunicji pochodzenia amerykańskiego za pośrednictwem Korei Południowej i innych sojuszników USA. Poinformował o tym Korea Herald.

Mechanizm wstępnej zgody

Inicjatywę przedstawił kongresmen William Keating wraz z pięcioma innymi ustawodawcami. Dokument proponuje zmianę ustawy o kontroli eksportu broni oraz utworzenie mechanizmu wstępnego zatwierdzania przekazywania stronom trzecim określonych produktów obronnych pierwotnie sprzedanych przez USA.

Zgodnie z projektem ustawy Korea Południowa, państwa członkowskie NATO, Australia, Japonia, Izrael i Nowa Zelandia będą mogły przekazywać Ukrainie określoną amunicję dostarczoną przez USA bez przechodzenia części procedur zatwierdzania przewidzianych w obowiązującym prawie.

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Jaką amunicję obejmuje inicjatywa

Lista uzbrojenia obejmuje 155-milimetrowe pociski artyleryjskie, dalekiego zasięgu pociski artyleryjskie Excalibur, amunicję do systemów artylerii rakietowej wysokiej mobilności HIMARS oraz kierowane pociski rakietowe GMLRS.

Projekt ustawy zobowiązuje Ukrainę do pisemnego zapewnienia, że nie przekaże tej broni innemu państwu ani osobie bez zgody prezydenta USA, chyba że zostanie ona zdemilitaryzowana. Prezydent USA ma również powiadamiać wskazanych liderów i komisje Kongresu przed przekazaniem spełniającym kryteria dokumentu.

Inicjatywa pod nazwą Fast Tracking European Investment in Ukraine's Defense Act przewiduje również zachęcanie sojuszników i partnerów do długoterminowych inwestycji w amerykańską bazę przemysłu obronnego oraz ułatwianie ich wkładu w obronę Ukrainy.

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