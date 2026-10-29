Сили ППО знешкодили 97 російських дронів за ніч, є влучання

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Сили протиповітряної оборони України знешкодили 97 зі 112 безпілотників, якими російські війська атакували країну з вечора 28 жовтня. Водночас зафіксовано влучання ударних дронів на семи локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у п’яти місцях.

Із 18:00 середи, 28 жовтня, російські загарбники застосували 112 ударних безпілотників, серед яких дрони типу Shahed, «Гербера» та безпілотники-імітатори типу «Пародія».

Зокрема, ворог запустив 40 реактивних безпілотників Shahed.

Атаки здійснювалися з напрямків російських міст Орел і Міллерово, а також тимчасово окупованого Донецька.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00 четверга, 29 жовтня, українська ППО збила або подавила 97 безпілотників.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попри роботу протиповітряної оборони, влучання ударних безпілотників зафіксували на семи локаціях. Ще на п’яти локаціях упали уламки збитих повітряних цілей.

На момент оприлюднення зведення близько семи російських ударних безпілотників залишалися в повітряному просторі, а бойова робота української ППО тривала.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі.

Протягом 28 жовтня російські війська обстріляли 31 населений пункт Сумської області. Унаслідок ворожих атак поранення дістали восьмеро людей, серед них — жінки віком 41, 55 та 85 років. Також пошкоджено житлові будинки, магазин, автомобілі та гаражне приміщення.

Упродовж доби, станом на ранок 29 жовтня, російські військаатакували 44 населені пункти Запорізької області, завдавши загалом 849 ударів.

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