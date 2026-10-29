防空部队一夜之间击落了97架俄罗斯无人机，并成功命中目标

乌克兰防空部队击落了俄罗斯军队自10月28日晚起用于袭击该国的112架无人机中的97架。 与此同时，记录到7处地点遭到攻击型无人机袭击，另有5处地点发现了被击落目标的残骸。

自10月28日（周三）18:00起，俄军出动了112架攻击型无人机，其中包括“Shahed”型、“赫伯拉”型以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机。

其中，敌军发射了40架“Shahed”喷气式无人机。

袭击来自俄罗斯奥廖尔市和米列罗沃市，以及被临时占领的顿涅茨克市方向。

据空军初步数据显示，截至10月29日（周四）上午8时，乌克兰防空部队已击落或压制97架无人机。

乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战部队、无人机部队以及机动火力小组共同抵御了此次空袭。

尽管防空系统全力运作，仍有七处地点被记录到攻击型无人机命中。另有五处地点发现了被击落飞行目标的残骸。

截至该通报发布时，约有七架俄罗斯攻击型无人机仍留在乌克兰领空，乌克兰防空部队仍在持续作战。

乌克兰武装部队空军在Telegram上发布了这一消息。

10月28日当天，俄军炮击了苏梅州31个居民点。敌方袭击导致8人受伤，其中包括41岁、55岁和85岁的三名女性。 此外，还有民宅、一家商店、多辆汽车及一处车库遭到损毁。

截至10月29日上午，过去24小时内，俄军袭击了扎波罗热州的44个居民点，共计发动849次打击。

此前，苏梅州曾有8人因俄罗斯无人机袭击而受伤

在第聂伯市，一家企业因俄罗斯袭击而起火。

占领军袭击了列夫涅州的一家民用企业，造成一人死亡。

关注我们在