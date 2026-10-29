Росія атакувала Сумщину, поранені восьмеро людей

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Протягом 28 жовтня російські війська обстріляли 31 населений пункт Сумської області. Унаслідок ворожих атак поранення дістали восьмеро людей, серед них — жінки віком 41, 55 та 85 років. Також пошкоджено житлові будинки, магазин, автомобілі та гаражне приміщення.

«Війська РФ обстріляли 31 населений пункт області. Загалом нараховано 93 удари. На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки», — йдеться в повідомленні поліції.

У Сумській громаді внаслідок атак російських безпілотників травмувалися 41-річний чоловік та 85-річна жінка. Крім того, пошкоджено магазин і автомобілі.

У Путивльській громаді російський безпілотник поранив 40-річного чоловіка. Також зазнало пошкоджень гаражне приміщення.

Найбільше постраждалих зафіксували в Шосткинській громаді. Унаслідок атак дронів поранення дістали п’ятеро людей: 55-річна жінка та чоловіки віком 32, 57, 48 і 40 років. Там пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки.

Окрім цього, російські війська пошкодили приватні будинки в Березівській, Верхньосироватській, Серединобудській, Тростянецькій та Миколаївській громадах.

За фактами російських обстрілів поліція відкрила кримінальні провадження за статтями щодо воєнних злочинів. Правоохоронці документують наслідки атак.

Про це повідомляє Національна поліція.

Упродовж доби, станом на ранок 29 жовтня, російські війська атакували 44 населені пункти Запорізької області, завдавши загалом 849 ударів.

Нагадаємо, вісім людей постраждали через атаки російських безпілотників на Сумщині

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