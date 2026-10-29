Россия нанесла удар по Сумской области, восемь человек получили ранения

В течение 28 октября российские войска обстреляли 31 населённый пункт Сумской области. В результате вражеских атак ранения получили восемь человек, среди них — женщины в возрасте 41, 55 и 85 лет. Также были повреждены жилые дома, магазин, автомобили и гаражное помещение.

«Войска РФ обстреляли 31 населенный пункт области. Всего зафиксировано 93 удара. На местах работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники», — говорится в сообщении полиции.

В Сумской общине в результате атак российских беспилотников получили травмы 41-летний мужчина и 85-летняя женщина. Кроме того, повреждены магазин и автомобили.

В Путивльской общине российский беспилотник ранил 40-летнего мужчину. Также были повреждены гаражные помещения.

Больше всего пострадавших зафиксировали в Шосткинской общине. В результате атак дронов ранения получили пять человек: 55-летняя женщина и мужчины в возрасте 32, 57, 48 и 40 лет. Там повреждены многоквартирные и частные дома.

Кроме того, российские войска повредили частные дома в Березовской, Верхнесироватской, Серединобудской, Тростянецкой и Николаевской общинах.

По фактам российских обстрелов полиция возбудила уголовные дела по статьям о военных преступлениях. Правоохранители документируют последствия атак.

Об этом сообщает Национальная полиция.

За сутки, по состоянию на утро 29 октября, российские войска атаковали 44 населенных пункта Запорожской области, нанеся в общей сложности 849 ударов.

Напомним, восемь человек пострадали в результате атак российских беспилотников в Сумской области

В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии.

Оккупанты нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области, есть погибший.

Читай нас в