Rosja zaatakowała obwód sumski; osiem osób zostało rannych

W ciągu dnia 28 października rosyjskie wojska ostrzelały 31 miejscowości w obwodzie sumskim. W wyniku ataków wroga rannych zostało osiem osób, w tym kobiety w wieku 41, 55 i 85 lat. Uszkodzono również budynki mieszkalne, sklep, samochody oraz garaż.

„Wojska Federacji Rosyjskiej ostrzelały 31 miejscowości w obwodzie. Łącznie odnotowano 93 uderzenia. Na miejscu działały policyjne grupy śledczo-operacyjne oraz saperzy” – podano w komunikacie policji.

W gminie Sumy w wyniku ataków rosyjskich dronów obrażenia odniosły 41-letni mężczyzna i 85-letnia kobieta. Ponadto uszkodzono sklep i samochody.

W gminie Putivl rosyjski dron ranił 40-letniego mężczyznę. Uszkodzeniu uległ również garaż.

Najwięcej poszkodowanych odnotowano w gminie Szostka. W wyniku ataków dronów rannych zostało pięć osób: 55-letnia kobieta oraz mężczyźni w wieku 32, 57, 48 i 40 lat. Uszkodzono tam budynki wielorodzinne i domy prywatne.

Ponadto rosyjskie wojska uszkodziły domy prywatne w gminach Berezowskiej, Werchniosyrowatskiej, Seredyno-Budzkiej, Trostianeckiej i Mikołajowskiej.

W związku z rosyjskimi ostrzałami policja wszczęła postępowania karne na podstawie artykułów dotyczących zbrodni wojennych. Funkcjonariusze organów ścigania dokumentują skutki ataków.

Informuje o tym Policja Narodowa.

W ciągu ostatnich 24 godzin, według stanu na poranek 29 października, rosyjskie wojska zaatakowały 44 miejscowości w obwodzie zaporoskim, zadając łącznie 849 uderzeń.

Przypomnijmy, że osiem osób ucierpiało w wyniku ataków rosyjskich dronów w obwodzie sumskim

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