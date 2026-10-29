俄罗斯袭击了苏梅州，造成8人受伤

10月28日当天，俄军炮击了苏梅州境内的31个居民点。敌方袭击导致8人受伤，其中包括3名年龄分别为41岁、55岁和85岁的女性。 此外，还有民宅、一家商店、多辆汽车和一处车库遭到损毁。

“俄罗斯军队炮击了该州31个居民点。共计记录到93次袭击。警方调查行动小组和排爆专家已在现场展开工作，”警方通报中称。

在苏姆市社区，一名41岁男子和一名85岁妇女因俄罗斯无人机袭击而受伤。此外，一家商店和多辆汽车遭到损毁。

在普蒂夫利社区，一架俄罗斯无人机击中一名40岁男子，造成其受伤。此外，一处车库也遭到损毁。

受灾最严重的地区是肖斯季诺社区。 无人机袭击导致5人受伤：一名55岁妇女以及32岁、57岁、48岁和40岁的4名男子。该地区的多户住宅和私人住宅均遭到损毁。

此外，俄军还破坏了贝雷齐夫斯卡、韦尔赫尼西罗瓦特斯卡、塞雷迪诺布德斯卡、特罗斯塔涅茨卡和尼古拉耶夫斯卡等社区的私人住宅。

针对俄罗斯的炮击事件，警方已依据战争罪相关条款立案侦查。执法部门正在记录袭击造成的后果。

乌克兰国家警察局通报了这一情况。

截至10月29日上午，过去24小时内，俄军袭击了扎波罗热州44个居民点，共计发动849次打击。

此前，苏梅州因俄罗斯无人机袭击导致8人受伤

在第聂伯市，一家企业因俄罗斯袭击而起火。

占领军袭击了罗夫诺州的一家民用企业，造成一人死亡。

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