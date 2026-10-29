Росіяни за добу 849 разів атакували Запорізьку область

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Упродовж доби, станом на ранок 29 жовтня, російські війська атакували 44 населені пункти Запорізької області, завдавши загалом 849 ударів.

Про це співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив у Телеграмі.

За його словами, війська РФ завдали 20 авіаударів по Комишувасі, Зарічному, Веселянці, Новорозівці, Ясній Поляні, Одарівці, Таврійському, Любимівці, Гіркому, Новоселівці, Гуляйпільському, Єгорівці та Вільнянці.

662 БПЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Річне, Новояковлівку, Запасне, Новоолександрівку, Новофедорівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Копані, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Добропілля, Рівне, Різдвянку, Червону Криницю, Новоселівку, Придорожнє, Преображенку, Новопавлівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу і Тернувате.

Зафіксовано шість обстрілів із РСЗВ Комишувахи, Таврійського, Веселянки та Оріхова.

161 артудар прийшовся по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю та Косівцевому.

Надійшло 87 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Постраждалих немає, наголосив Федоров.

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