The Russians attacked the Zaporizhzhia region 849 times over the past 24 hours
Over the past 24 hours, as of the morning of October 29, Russian troops attacked 44 settlements in the Zaporizhzhia region, carrying out a total of 849 strikes.
Ivan Fedorov, co-chair of the Zaporizhzhia Regional Defense Council, reported this on Telegram.
According to him, Russian forces carried out 20 airstrikes on Komyshuvakha, Zarichne, Veselyanka, Novorozivka, Yasna Polyana, Odarivka, Tavriiske, Lyubymivka, Hirke, Novoselivka, Huliaipilske, Yegorivka, and Vilnianska.
A total of 662 UAVs of various types (primarily FPV) attacked Zaporizhzhia, Richne, Novoyakovlivka, Zapasne, Novooleksandrivka, Novofedorivka, Stepnogorsk, Primorske, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Orikhiv, Shcherbaky, Novodanilivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohirya, Kopani, Hulyaypilsk, Vozdvyzhivka, Girke, Dobropillia, Rivne, Rizdvyanka, Chervona Krynytsia, Novoselivka, Prydorozhne, Preobrazhenka, Novopavlivka, Kosivtseve, Nove Zaporizhzhia, Verkhnia Tersa, and Ternuvate.
Six rocket attacks from multiple-launch rocket systems (MLRS) were recorded in Komyshuvakha, Tavriiske, Veselyanka, and Orikhiv.
161 artillery strikes hit Stepnogorsk, Primorsk, Stepove, Pavlivka, Lukyanivsk, Orikhiv, Shcherbaky, Novodanilivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Preobrazhenka, Charivne, Bilohirya, Novoselivka, Hulyaypil, Hirky, Verkhnia Tersa, Vozdvyzhivka, Dobropillia, Novozaporizhzhia, and Kosivtseve.
A total of 87 reports were received regarding damage to homes, vehicles, and infrastructure.
There were no casualties, Fedorov emphasized.
As a reminder, eight people were injured in Russian drone attacks in the Sumy region
In Dnipro, a fire broke out at a business following a Russian strike.
The occupiers struck a civilian enterprise in the Rivne region; one person was killed.