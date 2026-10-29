过去24小时内，俄军对扎波罗热州发动了849次袭击

截至10月29日早晨，过去24小时内，俄军袭击了扎波罗热州44个居民点，共计发动849次打击。

扎波罗热州国防委员会联席主席伊万·费多罗夫在Telegram上通报了这一情况。

据他称，俄军对科米舒瓦萨、扎里奇内、韦塞利亚恩卡、诺沃罗齐夫卡、亚斯纳波利亚尼、 奥达里夫卡、塔夫里伊斯基、柳比米夫卡、吉尔科姆、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯基、叶戈罗夫卡和维尔尼亚卡发动了20次空袭。

662架不同型号的无人机（主要是FPV无人机）袭击了扎波罗热、里奇内、新雅科夫利夫卡、 扎帕斯内、新亚历山德罗夫卡、新费多罗夫卡、斯捷普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、斯捷波韦、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、奥里霍夫、什切尔巴基、新达尼洛夫卡、新安德烈耶夫卡、 小托克马奇卡、查里夫内、比洛吉里亚、科帕尼、古利亚皮尔斯克、沃兹德维日夫卡、 吉尔克、多布罗皮利亚、里夫内、里兹德维扬卡、切尔沃纳·克里尼察、诺沃塞利夫卡、普里多罗日涅、普雷奥布拉日恩卡、诺沃帕夫利夫卡、科西夫采韦、新扎波罗热、韦尔赫尼亚·特尔苏和特尔努瓦特。

记录到六起针对科米舒瓦哈、塔夫里亚、韦塞利亚卡和奥里霍夫的火箭炮袭击。

161次炮击落在了斯捷普诺吉尔斯克、普里莫尔斯克、斯捷波沃、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、奥里霍夫、什切尔巴赫、新达尼洛夫卡、新安德烈夫卡、小托克马奇卡、普雷奥布拉日恩卡、 查里夫内、比洛吉尔、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯基、吉尔科姆、韦尔赫尼·特尔西、沃兹德维日夫卡、多布罗皮利、新扎波罗热和科西夫采。

共收到87起关于住房、汽车及基础设施受损的报告。

费多罗夫强调，此次事件中无人受伤。

此前，苏梅州曾有8人因俄罗斯无人机袭击而受伤

在第聂伯市，一家企业因俄罗斯袭击而发生火灾。

占领军袭击了罗夫诺州的一家民用企业，造成一人死亡。

关注我们在