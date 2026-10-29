За сутки россияне 849 раз наносили удары по Запорожской области

За сутки, по состоянию на утро 29 октября, российские войска атаковали 44 населенных пункта Запорожской области, нанеся в общей сложности 849 ударов.

Об этом сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил в Telegram.

По его словам, войска РФ нанесли 20 авиаударов по Комышувасе, Заречному, Веселянке, Новорозовке, Ясной Поляне, Одаровке, Таврийскому, Любимовке, Горкому, Новоселовке, Гуляйпольскому, Егоровке и Вильнянке.

662 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Речное, Новояковлевку, Запасное, Новоалександровку, Новофедоровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Копани, Гуляйпольское, Воздвижевку, Гирке, Доброполье, Ровно, Рождественку, Червоную Криницу, Новоселовку, Придорожное, Преображенку, Новопавловку, Косовцево, Новое Запорожье, Верхнюю Терсу и Тернуватое.

Зафиксировано шесть обстрелов из РСЗО Комишувахи, Таврийского, Веселянки и Орехова.

161 артиллерийский удар пришелся на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Чаривному, Белогорью, Новоселовке, Гуляйпольскому, Горкому, Верхней Терсе, Воздвижке, Доброполью, Новому Запорожью и Косовцево.

Поступило 87 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Пострадавших нет, подчеркнул Федоров.

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