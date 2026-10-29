W ciągu ostatniej doby Rosjanie 849 razy zaatakowali obwód zaporoski

W ciągu ostatnich 24 godzin, według stanu na poranek 29 października, wojska rosyjskie zaatakowały 44 miejscowości w obwodzie zaporoskim, przeprowadzając łącznie 849 uderzeń.

Informację tę podał na Telegramie współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiodorow.

Według jego słów wojska Rosji przeprowadziły 20 nalotów na Komyshuvasę, Zarichne, Veselyanka, Novorozivka, Yasna Poliana, Odarówce, Tavriyskie, Lyubymivce, Girkie, Novoselivce, Huliaipilske, Jegorivce i Vilnianske.

662 bezzałogowe statki powietrzne różnych typów (głównie FPV) zaatakowały Zaporoże, Rične, Nowojakowlewkę, Zapasne, Nowooleksandrówkę, Nowofedorówkę, Stepnogorsk, Primorskie, Stepowe, Pawłówkę, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowodanilówkę, Nowoandriówkę, Małą Tokmachkę, Czarivne, Bilohria, Kopani, Huliaipilske, Vozdvyzhivkę, Girke, Dobropillia, Rivne, Rizdvyanka, Czerwoną Krynicę, Nowoseliwkę, Prydorożne, Preobrazhenkę, Nowopawłówkę, Kosivcewe, Nowe Zaporoże, Werchnia Tersa i Ternuwate.

Odnotowano sześć ostrzałów z systemów rakietowych w Komyszuwach, Tawrijskim, Wesołance i Orichowie.

161 pocisków artyleryjskich spadło na Stepnogorsk, Primorskie, Stepowe, Pawłowce, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowodanilowce, Nowoandriivce, Małą Tokmachkę, Preobrażenkę, Czarownym, Bilohrii, Nowoseliwce, Guliajpilskiemu, Girkom, Werchniej Tersie, Wożdzyżowce, Dobropillii, Nowym Zaporożu i Kosowcewie.

Otrzymano 87 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń budynków mieszkalnych, samochodów i obiektów infrastruktury.

Nie ma ofiar, podkreślił Fiodorow.

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