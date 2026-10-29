В Киеве обломки ракеты упали во дворе жилого комплекса
В Днепровском районе Киева после ракетного обстрела загорелись обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов. По другому адресу взрывная волна выбила окна в жилом доме.
В Днепровском районе столицы обломки ракеты упали на территорию жилого комплекса и загорелись. Также по другому адресу взрывная волна выбила окна в жилом доме.
В соцсетях также появились сообщения о повреждении жилого комплекса «Комфорт Таун». По данным, которые распространяют местные СМИ, в результате удара там зафиксированы значительные разрушения.
Информация о количестве пострадавших, масштабах повреждений и точных обстоятельствах попадания пока требует уточнения. Данные о последствиях атаки могут обновляться. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Вечером 29 октября в Киеве прогремело несколько взрывов. В Дарницком районе россияне поразили складские здания. Возник пожар.
Напомним, что украинская разведка получила информацию о подготовке российскими войсками новых баллистических атак против Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 29 октября в своем обращении.
Вечером 26 октября российские ракеты попали на территорию одного из киевских университетов и рядом с ним. Удар также пришелся на парк «Киото», район возле станции метро и жилые дома.
Частная противовоздушная оборона уничтожила уже более 60 воздушных целей с помощью автоматизированных турелей. Эти системы используются для обнаружения и поражения воздушных угроз.