Первая леди США Мелания Трамп заявила, что маршруты к Олешкам в Херсонской области, временно оккупированным Россией — государством-агрессором, — очищены от мин для безопасного проезда гуманитарного конвоя. По ее словам, подготовка гуманитарной миссии находится на завершающем этапе, а маршруты, согласованные Украиной и Россией, очищены для движения.

Как сообщает RMF24, конвой должен доставить жителям Олешек продукты, воду, лекарства и другие необходимые вещи. По данным украинских властей, около 2 тысяч жителей города, среди которых 50 детей, не имеют доступа к еде и питьевой воде.

Временное прекращение боевых действий

На прошлой неделе Белый дом сообщил, что Украина и Россия — государство-агрессор — согласовали временное прекращение боевых действий в Олешках. Целью договоренности назывались доставка гуманитарной помощи и подготовка эвакуации гражданских лиц. Мелания Трамп также заявляла, что договоренность расширили за пределы города, чтобы конвои могли безопасно добраться до жителей.

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Представители трех стран прибыли на место

Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в пункт, откуда должна начаться доставка помощи, прибыли представители Украины, США и России. По его словам, следующий этап гуманитарной миссии будут освещать СМИ трех стран, что должно обеспечить «максимальную прозрачность» процесса.

Ранее Белый дом заявлял, что в Олешки отправятся гражданские должностные лица обеих сторон, а поездку также будет документировать съемочная группа американского телеканала Newsmax. По информации Financial Times, которую приводит RMF24, эвакуированных в рамках локального прекращения огня могут сначала доставлять во временно оккупированный Россией Крым или в Россию, а затем — на подконтрольную Украине территорию. Олешки расположены примерно в четырех километрах от Херсона на левом берегу Днепра.

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