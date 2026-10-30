梅拉尼娅·特朗普称通往奥列什基的路线已完成排雷 — RMF24

美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普表示，通往赫尔松州奥列什基的路线已完成排雷，以确保人道主义车队安全通行；奥列什基目前被侵略国俄罗斯暂时占领。她称，人道主义任务的筹备工作已进入最后阶段，乌克兰与俄罗斯商定的路线已清除障碍，可供通行。

据RMF24报道，该车队将向奥列什基居民运送食品、饮用水、药品和其他必需品。乌克兰当局称，该市约有2000名居民，其中包括50名儿童，无法获得食物和饮用水。

临时停止战斗

白宫上周表示，乌克兰与俄罗斯——侵略国——已同意在奥列什基临时停止敌对行动。该协议的目的被称为运送人道主义援助并准备撤离平民。梅拉尼娅·特朗普还表示，该协议已扩大至该市以外，以便车队能够安全抵达居民所在地。

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三国代表抵达现场

乌克兰人民公仆党议会党团主席达维德·阿拉哈米亚表示，乌克兰、美国和俄罗斯的代表已抵达援助物资即将开始运送的地点。他表示，人道主义任务的下一阶段将由三国媒体报道，这应确保该过程的“最大透明度”。

白宫此前表示，双方的文职官员将前往奥列什基，美国电视台Newsmax的摄制组也将记录此次行程。RMF24援引英国《金融时报》的消息称，在当地停火框架下撤离的人员可能首先被送往被俄罗斯暂时占领的克里米亚或俄罗斯，随后再送往乌克兰控制的地区。奥列什基位于第聂伯河左岸，距离赫尔松约四公里。

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