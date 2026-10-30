Melania Trump o rozminowaniu tras do Oleszek — RMF24

Pierwsza dama USA Melania Trump oświadczyła, że trasy do Oleszek w obwodzie chersońskim, tymczasowo okupowanych przez Rosję — państwo-agresora — zostały oczyszczone z min, aby zapewnić bezpieczny przejazd konwoju humanitarnego. Według niej przygotowania do misji humanitarnej są na końcowym etapie, a trasy uzgodnione przez Ukrainę i Rosję zostały oczyszczone dla ruchu.

Jak podaje RMF24, konwój ma dostarczyć mieszkańcom Oleszek żywność, wodę, leki i inne niezbędne rzeczy. Według ukraińskich władz około 2 tys. mieszkańców miasta, w tym 50 dzieci, nie ma dostępu do żywności i wody pitnej.

Tymczasowe wstrzymanie walk

W zeszłym tygodniu Biały Dom poinformował, że Ukraina i Rosja — państwo-agresor — uzgodniły tymczasowe wstrzymanie działań wojennych w Oleszkach. Jako cel porozumienia wskazywano dostarczenie pomocy humanitarnej i przygotowanie ewakuacji ludności cywilnej. Melania Trump oświadczyła również, że porozumienie rozszerzono poza miasto, aby konwoje mogły bezpiecznie dotrzeć do mieszkańców.

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Na miejsce przybyli przedstawiciele trzech krajów

Przewodniczący frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Dawid Arachamia poinformował, że do punktu, z którego ma rozpocząć się dostarczanie pomocy, przybyli przedstawiciele Ukrainy, USA i Rosji. Według niego kolejny etap misji humanitarnej będą relacjonować media z trzech krajów, co ma zapewnić „maksymalną przejrzystość” procesu.

Wcześniej Biały Dom oświadczył, że do Oleszek udadzą się cywilni urzędnicy obu stron, a podróż będzie również dokumentowana przez ekipę filmową amerykańskiego kanału telewizyjnego Newsmax. Według informacji Financial Times, przytaczanej przez RMF24, ewakuowani w ramach lokalnego zawieszenia broni mogą najpierw trafić na tymczasowo okupowany przez Rosję Krym albo do Rosji, a następnie na terytorium kontrolowane przez Ukrainę. Oleszki leżą około czterech kilometrów od Chersonia, na lewym brzegu Dniepru.

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