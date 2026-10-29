Rosyjskie wojska okupacyjne posunęły się naprzód na kierunkach zaporoskim i donieckim. W szczególności odnotowano zmiany na linii frontu w pobliżu Wożdzywki i Ługowskiego w obwodzie zaporoskim, a także w pobliżu wsi Majskie w obwodzie donieckim.

Według analityków rosyjskie wojska posunęły się naprzód w pobliżu Wożdzywki i Ługowskiego, które znajdują się w rejonie Polohów w obwodzie zaporoskim.

Ponadto serwis DeepState poinformował o postępach okupantów w pobliżu wsi Majskie w rejonie Kramatorska w obwodzie donieckim.

Informacje o zmianach na froncie opublikowano w aktualizacjach projektu analitycznego.

Poinformował o tym projekt analityczny DeepState.

W ciągu ostatniej doby ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały kolejnych 1560 rosyjskich okupantów. Ogólne szacunkowe straty armii RF od początku pełnej inwazji, według stanu na poranek 29 października 2026 r., podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wcześniej Sztab Generalny poinformował o 181 starciach bojowych w ciągu doby, przy czym najwięcej ataków miało miejsce na kierunku Pokrowskim.

Mapa działań wojennych na Ukrainie na dzień 28 października 2026 r. oraz najbardziej gorące kierunki.

Żołnierze 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” prowadzą podziemną operację specjalną „Veles” na kierunku Kupiańskim, wnikając w głąb terytorium na odległość ponad 15 kilometrów. O pierwszych wynikach działań poinformowali 27 października prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dowódcy Mykhajło Drapatyj, Ihor Obolenski oraz Pawło Palisa.

W ciągu dnia 26 października oraz w nocy z 26 na 27 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na obiekty wojskowe rosyjskich okupantów w obwodach ługańskim, donieckim i zaporoskim. W szczególności zniszczono magazyny amunicji armii RF w okolicach miejscowości Djakowe w obwodzie ługańskim oraz Ogorodnie w obwodzie donieckim, co znacznie ogranicza potencjał ogniowy przeciwnika na froncie.

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