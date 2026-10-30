W Dnieprze dron Rosji, państwa-agresora, zaatakował zatłoczony peron kolejowy. Zginęło co najmniej 14 osób, a kolejnych 14 zostało rannych, informuje The Guardian. Prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał atak przerażającym i oświadczył, że sankcje wobec Moskwy i jej machiny wojennej nie powinny być łagodzone, dopóki trwa wojna Rosji przeciwko Ukrainie.

Inne rosyjskie uderzenie na Dniepr trafiło w akademik studencki i spowodowało pożar. Według szefa obwodowej administracji wojskowej Ołeksandra Hanzhy w wyniku ataków 350 tys. gospodarstw domowych pozostało bez prądu.

Atak na Kijów

Później tego samego dnia rosyjskie wojska zaatakowały Kijów rakietami balistycznymi. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował o trafieniu w obiekty magazynowe oraz pożarze na lewym brzegu stolicy. Na miejsce zmierzały służby ratunkowe.

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Zełenski oświadczył również, że Ukraina posiada dane wywiadowcze dotyczące przygotowywania przez Rosję nowych uderzeń rakietami balistycznymi. Jak powiedział, Ukraina potrzebuje środków, aby przeciwdziałać tym atakom, a także odpowiednich decyzji partnerów.

Reakcja Europy i sytuacja w Oleszkach

Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił potrzebę czegoś znacznie większego niż lokalne zawieszenie broni. Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa nazwał uderzenia na Dniepr brutalnymi i niszczycielskimi oraz wezwał do zwiększenia presji na Rosję. Oświadczył, że UE będzie nadal wspierać Ukrainę i wywierać presję na Moskwę aż do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Jednocześnie w Oleszkach, tymczasowo okupowanych przez Rosję, trzeci dzień trwało kruche lokalne zawieszenie broni. Miasto znajduje się pod rosyjską okupacją od 2022 roku, a jego mieszkańcy, według publikacji, przez miesiące cierpieli z powodu braku żywności, wody i leków. Ukraina i Rosja poinformowały o gotowości do rozpoczęcia operacji dostarczania pomocy i ewakuacji mieszkańców.

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