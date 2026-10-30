无人机袭击第聂伯罗火车站致至少14人死亡——《卫报》

在第聂伯罗，来自俄罗斯这个侵略国的一架无人机袭击了繁忙的铁路站台。至少14人死亡，另有14人受伤，《卫报》报道。总统弗拉基米尔·泽连斯基称这次袭击令人恐惧，并表示，只要俄罗斯针对乌克兰的战争仍在继续，就不应放松对莫斯科及其战争机器的制裁。

俄罗斯对第聂伯罗的另一次袭击击中一栋学生宿舍并引发火灾。州军事管理局局长奥列克桑德尔·汉扎表示，袭击导致35万户家庭断电。

对基辅的袭击

当天晚些时候，俄罗斯军队使用弹道导弹袭击了基辅。市长维塔利·克利奇科报告称，首都左岸的仓库设施遭到击中并发生火灾。紧急服务部门正赶往现场。

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泽连斯基还表示，乌克兰掌握情报，显示俄罗斯正在准备发动新的弹道导弹袭击。他说，乌克兰需要用于应对这些袭击的手段，也需要伙伴作出相应决定。

欧洲的反应与奥列什基的局势

法国总统埃马纽埃尔·马克龙强调，需要的不仅仅是局部停火。欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔称针对第聂伯罗的袭击残酷且具有破坏性，并呼吁加大对俄罗斯的压力。他表示，欧盟将继续支持乌克兰并向莫斯科施压，直至实现公正而持久的和平。

与此同时，在被俄罗斯暂时占领的奥列什基，脆弱的局部停火已持续第三天。该市自2022年以来一直处于俄罗斯占领之下，据该媒体报道，当地居民数月来一直遭受食品、水和药品短缺之苦。乌克兰和俄罗斯表示，准备启动运送援助物资和撤离居民的行动。

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