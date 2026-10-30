Удар дрона по вокзалу Дніпра забрав щонайменше 14 життів — The Guardian

У Дніпрі дрон Росії, держави-агресора, атакував завантажену залізничну платформу. Загинули щонайменше 14 людей, ще 14 дістали поранення, повідомляє The Guardian. Президент Володимир Зеленський назвав атаку жахливою та заявив, що санкції проти Москви і її воєнної машини не слід послаблювати, доки триває війна Росії проти України.

Інший російський удар по Дніпру влучив у студентський гуртожиток і спричинив пожежу. За словами начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, внаслідок атак без електропостачання залишилися 350 тисяч домогосподарств.

Атака на Київ

Пізніше того самого дня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання у складські приміщення та пожежу на лівобережжі столиці. На місце прямували екстрені служби.

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Зеленський також заявив, що Україна має розвіддані про підготовку Росією нових ударів балістичними ракетами. За його словами, Україні потрібні засоби, щоб протидіяти цим атакам, а також відповідні рішення партнерів.

Реакція Європи та ситуація в Олешках

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на потребі значно більшого, ніж локальне припинення вогню. Президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав удари по Дніпру жорстокими та руйнівними й закликав посилити тиск на Росію. Він заявив, що ЄС продовжить підтримувати Україну та тиснути на Москву до досягнення справедливого і тривалого миру.

Водночас у тимчасово окупованих Росією Олешках третій день тривало крихке локальне припинення вогню. Місто перебуває під російською окупацією з 2022 року, а його жителі, за даними видання, місяцями потерпали від нестачі їжі, води та ліків. Україна і Росія повідомили про готовність розпочати операцію з доставки допомоги та евакуації мешканців.

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