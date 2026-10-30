В Днепре дрон России, государства-агрессора, атаковал загруженную железнодорожную платформу. Погибли не менее 14 человек, еще 14 получили ранения, сообщает The Guardian. Президент Владимир Зеленский назвал атаку ужасной и заявил, что санкции против Москвы и ее военной машины не следует ослаблять, пока продолжается война России против Украины.

Другой российский удар по Днепру пришелся по студенческому общежитию и вызвал пожар. По словам начальника областной военной администрации Александра Ганжи, в результате атак без электроснабжения остались 350 тысяч домохозяйств.

Атака на Киев

Позже в тот же день российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Городской голова Виталий Кличко сообщил о попадании в складские помещения и пожаре на левобережье столицы. Экстренные службы направлялись на место.

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Зеленский также заявил, что Украина располагает разведданными о подготовке Россией новых ударов баллистическими ракетами. По его словам, Украине нужны средства, чтобы противодействовать этим атакам, а также соответствующие решения партнеров.

Реакция Европы и ситуация в Олешках

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул необходимость значительно большего, чем локальное прекращение огня. Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал удары по Днепру жестокими и разрушительными и призвал усилить давление на Россию. Он заявил, что ЕС продолжит поддерживать Украину и давить на Москву до достижения справедливого и прочного мира.

В то же время в Олешках, временно оккупированных Россией, третий день продолжалось хрупкое локальное прекращение огня. Город находится под российской оккупацией с 2022 года, а его жители, по данным издания, месяцами страдали от нехватки продовольствия, воды и лекарств. Украина и Россия сообщили о готовности начать операцию по доставке помощи и эвакуации жителей.

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