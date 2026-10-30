В Киеве обломки российского беспилотника вызвали пожар в Оболонском районе

В пятницу утром 30 октября в Оболонском районе Киева упали обломки вражеского беспилотника.

На открытой территории возник пожар.

«В Оболонском районе обломки БПЛА упали на открытой территории. Имеется возгорание. Экстренные службы направляются на место», — написал мэр в своем Telegram-канале.

На место происшествия направляются экстренные службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах возгорания уточняется.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Россия — государство-агрессор — нанесла новый удар баллистическими ракетами по Киеву, Украина. В Дарницком районе произошло попадание в складское здание, в результате чего возник пожар. Перед этим в разных районах столицы прогремело чуть более шести взрывов.

В Днепровском районе Киева после ракетной атаки загорелись обломки ракеты во дворе одного из жилых комплексов. По другому адресу взрывная волна выбила окна в жилом доме.

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