W Kijowie szczątki rosyjskiego drona spowodowały pożar w dzielnicy Obolon

W piątek rano, 30 października, w dzielnicy Obolon w Kijowie spadły fragmenty wrogiego drona.

Na otwartym terenie wybuchł pożar.

„W dzielnicy Obolon szczątki drona spadły na otwartym terenie. Wybuchł pożar. Służby ratownicze są w drodze na miejsce zdarzenia” – napisał burmistrz na swoim kanale w Telegramie.

Na miejsce zdarzenia zmierzają służby ratownicze. Informacje o ewentualnych ofiarach i skali pożaru są obecnie weryfikowane.

Poinformował o tym burmistrz stolicy Witalij Kliczko.

Rosja – państwo agresor – zadała kolejny cios rakietami balistycznymi w Kijów na Ukrainie. W dzielnicy Darnytska doszło do trafienia w budynek magazynowy, w wyniku czego wybuchł pożar. Wcześniej w różnych dzielnicach stolicy rozległo się nieco ponad sześć wybuchów.

W dzielnicy Dniprowskiej w Kijowie po ataku rakietowym zapaliły się fragmenty rakiety na podwórzu jednego z kompleksów mieszkaniowych. Pod innym adresem fala uderzeniowa wybiła okna w budynku mieszkalnym.

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