Украина, вероятно, приостановила дальнобойные удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, государстве-агрессоре, после давления со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Daily Maverick, опубликовавший материал Reuters со ссылкой на The Wall Street Journal.

Кампанию поставили на паузу

По данным WSJ, ссылающейся на людей, осведомленных о проведении операций, в середине октября украинским подразделениям, осуществляющим дальнобойные удары, сообщили о фактической приостановке кампании против НПЗ. Решение должно было вступить в силу после завершения уже начатых миссий.

Неофициальная пауза, по информации газеты, может продлиться как минимум до завершения промежуточных выборов в США и, возможно, дольше — в ноябре. Reuters отметил, что не смог независимо проверить это сообщение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Давление и переговоры

Новость появилась на фоне новых попыток возобновить мирные переговоры при поддержке США о прекращении войны России против Украины. В то же время, согласно материалу, Россия усилила атаки на украинскую энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Reuters также отметил, что отношения между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в последние недели существенно ухудшились. WSJ пишет, что Трамп все чаще выражал недовольство украинскими ударами по российской энергетической инфраструктуре на фоне рекордных цен на дизельное топливо.

Украина ранее отказывалась прекращать удары, заявляя, что кампания с применением дальнобойных дронов является ее единственным реальным ответом на многолетние российские бомбардировки. По данным Reuters, после этого Трамп объявил о договоренности по закупке дизельного топлива у Москвы и отмене санкций, предусмотренных законом, который он подписал в сентябре.

Читай нас в