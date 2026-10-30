Ukraina prawdopodobnie wstrzymała dalekosiężne uderzenia na rafinerie ropy naftowej w Rosji, państwie-agresorze, po naciskach prezydenta USA Donalda Trumpa. Poinformował o tym Daily Maverick, który opublikował materiał Reutersa powołujący się na „The Wall Street Journal”.

Kampania została wstrzymana

Według WSJ, powołującego się na osoby zaznajomione z prowadzeniem operacji, w połowie października ukraińskie jednostki przeprowadzające dalekosiężne uderzenia zostały poinformowane o faktycznym zawieszeniu kampanii przeciwko rafineriom. Decyzja miała wejść w życie po zakończeniu misji, które już się rozpoczęły.

Nieformalna przerwa, według gazety, może trwać co najmniej do zakończenia wyborów połówkowych w USA, a być może dłużej — w listopadzie. Reuters zaznaczył, że nie był w stanie niezależnie zweryfikować tej informacji.

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Naciski i negocjacje

Informacja pojawiła się w obliczu nowych prób wznowienia wspieranych przez USA rozmów pokojowych w sprawie zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jednocześnie, według materiału, Rosja nasiliła ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną i cywilną.

Reuters zaznaczył również, że relacje między Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w ostatnich tygodniach znacznie się pogorszyły. WSJ pisze, że Trump coraz częściej wyrażał niezadowolenie z ukraińskich uderzeń w rosyjską infrastrukturę energetyczną w obliczu rekordowych cen oleju napędowego.

Ukraina wcześniej odmawiała zaprzestania uderzeń, oświadczając, że kampania z użyciem dalekosiężnych dronów jest jej jedyną realną odpowiedzią na wieloletnie rosyjskie bombardowania. Według Reutersa Trump następnie ogłosił porozumienie w sprawie zakupu oleju napędowego od Moskwy oraz zniesienia sankcji przewidzianych ustawą, którą podpisał we wrześniu.

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