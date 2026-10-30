在美国总统唐纳德·特朗普施压后，乌克兰可能已暂停对俄罗斯这一侵略国境内炼油厂的远程打击。Daily Maverick对此进行了报道，该媒体刊登了援引《华尔街日报》的路透社报道。

行动被按下暂停键

据《华尔街日报》援引熟悉行动实施情况的人士报道，10月中旬，执行远程打击的乌克兰部队获悉，针对炼油厂的行动实际上已被暂停。这一决定将在已经开始的任务完成后生效。

该报称，这一非正式暂停可能至少持续到美国中期选举结束，且可能持续更久——至11月。路透社指出，未能独立核实这一消息。

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施压与谈判

这一消息发布之际，在美国支持下，为结束俄罗斯对乌克兰发动的战争而重启和平谈判的新尝试正在进行。与此同时，据报道，俄罗斯加强了对乌克兰能源和民用基础设施的攻击。

路透社还指出，特朗普与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基之间的关系近几周显著恶化。《华尔街日报》写道，在柴油价格创纪录的背景下，特朗普日益对乌克兰打击俄罗斯能源基础设施表示不满。

乌克兰此前曾拒绝停止打击，并表示，使用远程无人机的行动是其对多年俄罗斯轰炸作出的唯一现实回应。据路透社报道，随后特朗普宣布达成从莫斯科购买柴油燃料并取消由其9月签署的法律所规定制裁的协议。

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