俄罗斯占领军在扎波罗热和顿涅茨克方向推进。具体而言，在扎波罗热州的沃兹德维日夫卡和卢吉夫斯基附近，以及顿涅茨克州的迈斯克村附近，均记录到了前线局势的变化。

据分析人士称，俄军在位于扎波罗热州波洛吉夫斯基区的沃兹德维日夫卡和卢吉夫斯基附近推进。

此外，DeepState还报道称，占领军在顿涅茨克州克拉马托尔斯基区迈斯克村附近推进。

关于前线局势变化的信息已在该分析项目的最新动态中公布。

分析项目DeepState通报了这一消息。

过去24小时内，乌克兰军队又消灭了1560名俄罗斯占领军。截至2026年10月29日早晨，乌克兰武装部队总参谋部公布了自全面入侵开始以来俄罗斯联邦军队的大致总伤亡数字。

此前，总参谋部通报称，过去24小时内共发生181起交火事件，其中波克罗夫斯克方向的袭击最为频繁。

截至2026年10月28日的乌克兰战事地图及最激烈战线。

乌克兰国民卫队第2军团“宪章”的官兵正在库皮扬斯克方向实施代号为“维莱斯”的地下特种行动，已向敌方腹地推进超过15公里。 10月27日，指挥官米哈伊洛·德拉帕蒂、伊戈尔·奥博连斯基和帕维尔·帕利萨向乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基汇报了行动的初步成果。

10月26日及27日凌晨，乌克兰国防军各部队对卢甘斯克州、顿涅茨克州和扎波罗热州的俄罗斯占领军军事设施实施了成功打击。 特别是，位于卢甘斯克州迪亚科沃和顿涅茨克州奥戈罗德涅等居民点附近的俄罗斯联邦军队弹药库遭到打击，这大大削弱了敌人在前线的火力。

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