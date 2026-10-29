Російські війська просунулися на Запоріжжі та на Донеччині, — DeepState

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Російські окупаційні війська просунулися на Запорізькому та Донецькому напрямках. Зокрема, зміни на лінії фронту зафіксували поблизу Воздвижівки та Лугівського в Запорізькій області, а також біля села Майське на Донеччині.

За даними аналітиків, російські війська просунулися поблизу Воздвижівки та Лугівського, які розташовані в Пологівському районі Запорізької області.

Також у DeepState повідомили про просування окупантів поблизу села Майське Краматорського району Донецької області.

Інформацію про зміни на фронті оприлюднили в оновленнях аналітичного проєкту.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

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