Российские войска продвинулись в Запорожской и Донецкой областях, — DeepState

Российские оккупационные войска продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях. В частности, изменения на линии фронта зафиксированы вблизи Воздвижевки и Луговского в Запорожской области, а также возле села Майское в Донецкой области.

По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи Воздвижевки и Луговского, которые расположены в Пологовском районе Запорожской области.

Также в DeepState сообщили о продвижении оккупантов вблизи села Майское Краматорского района Донецкой области.

Информация об изменениях на фронте была обнародована в обновлениях аналитического проекта.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

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