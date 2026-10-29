Россия повредила учебное заведение в Нежине

Российские войска нанесли удар по учебному заведению в Нежине Черниговской области. О повреждениях сообщил мэр города Александр Кодола в Facebook.

«Сегодня Нежин подвергся вражеской атаке с воздуха. Сбитая вражеская цель упала на территорию одного из учебных заведений города. Здание получило повреждения», — написал он.

Он добавил, что пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы. Информация уточняется.

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